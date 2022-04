O Atlético-GO iniciará nesta sexta-feira (1º de abril) a venda de ingressos para a estreia do clube na Copa Sul-Americana, contra a LDU (Equador), na terça-feira (5). O Dragão enfrenta o time equatoriano no Estádio Antonio Accioly, às 21h30.

As entradas custam 50 reais (inteira) e 25 reais (meia, com a camisa do Atlético-GO). O torcedor que adquirir o Passaporte Diamante terá direito aos ingressos nos jogos em casa, no torneio internacional.

As vendas começam na manhã desta sexta-feira (1º) nas bilheterias do Estádio Antonio Accioly (das 8 horas às 18 horas) e no CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães (8h30 às 17h30). Neste sábado (2), dia da decisão do Goianão 2022, haverá comercialização de ingressos nos mesmos locais, mas em horários diferentes: 8 horas às 17 horas (Antonio Accioly) e das 8 horas ao meio dia (CT do Dragão).

Para ter acesso ao jogo internacional, o torcedor também terá de apresentar o comprovante da vacinação contra a Covid-19 (digital ou cartão comprovando que tomou duas doses da vacina ou dose única da Jansen). Nos jogos, o uso de máscara será exigido dentro do Estádio Antonio Accioly.