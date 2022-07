O Atlético-GO terá novidades na lista de inscritos para a sequência da Copa Sul-Americana, torneio em que o clube inicia a disputa por vaga à semifinal nesta terça-feira (2), em Montevidéu (Uruguai), diante do Nacional. Os três jogadores inscritos pelo Dragão são o zagueiro Klaus e os atacantes Ricardinho e João Peglow.

Deixam a lista o zagueiro Gabriel Noga (liberado, acertou com o Bahia) e o goleiro Luan Polli (acertou a saída do clube na manhã desta sexta-feira, 29). Após os dois jogos com o Nacional, o zagueiro e volante Edson também deixará o clube, mas está escalado nas duas partidas.

Outros jogadores contratados pelo Dragão ficam fora da lista que será enviada à Conmebol: os zagueiros Camutanga (ex-Náutico), Gabriel Gazal e Emerson Santos (repatriado junto ao futebol japonês), o volante Raldhiney (ex-Náutico), o atacante Kelvin (ex-ABC).

Além deles, o volante Willian Maranhão atuou pelo Santos nas fases finais da Sul-Americana e não pode defender a equipe atleticana no torneio continental.

Para a viagem para o Rio, onde joga com o Flamengo neste sábado (30) no Maracanã, e na partida internacional contra o Nacional, foram relacionados 24 jogadores. Porém, três deles devem retornar a Goiânia após a partida no Rio, mas o clube não informou a lista dos jogadores convocados.

Um deles será Willian Maranhão. Assim, a delegação viajará para a capital uruguaia com 21 atletas.