Esporte Atlético-GO: interino nas últimas rodadas, auxiliar deixa clube Eduardo Souza comandou o Dragão em quatro jogos do Goianão em 2022, com três vitórias e uma derrota, que ocorreu no clássico contra o Vila Nova

Técnico interino do Atlético-GO nas últimas quatro rodadas do Campeonato Goiano, o auxiliar Eduardo Souza deixa o clube. O acordo para a saída foi comunicado pelo Dragão na tarde desta segunda-feira (21), dois dias após a derrota para o Vila Nova no clássico no Estádio Antonio Accioly. Com a derrota para o Vila Nova, o Atlético-GO deixou a liderança do Grupo B do Goianão. Eduardo S...