Com as duas últimas classificações às quartas de final, o Atlético-GO já quase dobrou a premiação que acumula em copas nesta temporada em relação ao ano passado. Ao avançar na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), e na Sul-Americana, uma semana antes, o Dragão já tem garantidos R$ 21,94 milhões no acumulado das duas competições.

Em 2021, o Atlético-GO acumulou em torno de R$ 11,240 milhões com as duas copas. Na Copa do Brasil, parou na fase que acabou de superar neste ano, as oitavas de final. Na Sul-Americana, só acumulou a premiação dos jogos em casa da fase de grupos, da qual não avançou.

Fase de grupos, oitavas e quartas de final da Sul-Americana renderam US$ 2 milhões ao Atlético-GO até agora em 2022. Ano passado, foram US$ 900 mil. A premiação da Conmebol é paga em dólar. Para comparação, a reportagem fez a conta com o câmbio do dia da eliminação do Atlético-GO na Sul-Americana, em maio do ano passado (R$ 5,31), e com a cotação da moeda nesta quinta-feira (R$ 5,43).

Leia também

- Em momento copeiro, Atlético-GO planeja deixar Z4 do Brasileiro

- Atlético-GO repete promoção de ingresso para jogo contra o Fortaleza

Na Copa do Brasil, o Dragão somou R$ 6,46 milhões em quatro fases em 2021. Em 2022, já são 11,08 milhões em cinco fases.

A premiação total do Atlético-GO por resultados em 2021 foi de cerca de R$ 31 milhões, mas o que turbinou esse montante foram os R$ 19,8 milhões pela 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. É por isso, e para não ser rebaixado, que é fundamental a recuperação do Dragão no Brasileiro.

No balanço anual do clube, as premiações entram no item direitos de transmissão. Para se ter uma ideia, o Atlético-GO teve quase R$ 100 milhões de receita do tipo em 2021, o que inclui valores remanescentes de 2020, já que parte da temporada interrompida pela pandemia se estendeu para o ano seguinte. De qualquer forma, as cotas por resultados de 2021 corresponderam a quase um terço da receita de transmissão.