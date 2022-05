Esporte Atlético-GO joga pelo empate para avançar às oitavas da Sul-Americana Com tropeço da LDU, que ficou no 2 a 2 com o Defensa y Justicia no encerramento da 5ª rodada do Grupo F, time goiano precisa de 1 ponto para conquistar classificação

Um empate fora de casa, na próxima terça-feira (24), será suficiente para o Atlético-GO conquistar pela primeira vez a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Dragão foi beneficiado, na noite desta quarta-feira (18), com o empate por 2 a 2 no jogo entre a LDU (Equador) e o Defensa y Justicia (Argentina), em Quito. Os argentinos, com uma formação...