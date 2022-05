Esporte Atlético-GO: Jorginho retorna em ano marcado por troca de técnicos Ao lado do Athletico-PR, o Dragão lidera estatística de mudanças de treinadores entre os times da Série A na temporada

O segundo ciclo do ex-jogador e técnico Jorginho, no Atlético-GO, começa com a incumbência de recuperar um elenco que se vê sob a desconfiança por causa do início ruim no Brasileirão e da instabilidade mostrada nas últimas partidas, sejam da Copa Sul-Americana, da Série A ou Copa do Brasil. Além disso, o Dragão tem a marca da rotatividade de treinadores em 2022. ...