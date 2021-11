Esporte Atlético-GO lamenta 4º empate seguido e pressão por vitória cresce no clube equipe atleticana chega a 41 pontos, à frente do Juventude (40 pontos) e do Bahia (37 pontos), que vai cruzar o caminho do rubro-negro na segunda-feira (29)

O Atlético-GO conviveu com as lamentações, após o empate de 1 a 1 com o Juventude, na noite desta terça-feira (23), no Estádio Antonio Accioly, e a necessidade de buscar uma reação rápida para buscar a vitória fora de casa, sobre o próximo adversário, a Chapecoense, na próxima sexta-feira (26). Frustração e necessidade de reabilitação se misturam ao Dragão depois ...