Esporte Atlético-GO mantém liderança na Sul-Americana, mas vê LDU encostar Time equatoriano venceu o Defensa y Justicia e embolou a disputa pela 1ª colocação do Grupo F

No encerramento da 3ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, a LDU (Equador) obteve importante vitória fora de casa, por 2 a 1, sobre o Defensa y Justicia (Argentina). A partida foi disputada na noite desta quinta-feira (28), no Estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, na província de Buenos Aires. Assim, a LDU se iguala ao Atlético-GO na cha...