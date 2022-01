Esporte Atlético-GO marca no fim e está na 3ª fase da Copa São Paulo Dragão espera a definição do adversário, que será o vencedor do jogo entre Palmeiras e Mauá, a partir das 15h15

O Atlético-GO conquistou, no início da tarde desta quinta-feira (13), a classificação à 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Dragão venceu o Água Santa-SP por 2 a 1, no Estádio João Batista Pereira Fernandes, em Diadema-SP - gols de Marcos, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Thiago Medeiros, aos 44 minutos da etapa final. Vinícius fez o gol do tim...