Esporte Atlético-GO marca nos acréscimos, vence o Bahia e incendeia Accioly Janderson marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 47 do segundo tempo. Jogadores e técnico Marcelo Cabo comemoraram muito a vitória com os torcedores, que lotaram o estádio

Um gol nos acréscimos deu ao Atlético-GO uma vitória importante nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (29). Contra um concorrente direto na luta pela permanência na elite, o Bahia, o Dragão venceu por 2 a 1 no Estádio Antonio Accioly lotado mais uma vez. Jogadores e o técnico Marcelo Cabo comemoraram de maneira efusiva com a...