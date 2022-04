Esporte Atlético-GO mira boa estreia contra Flamengo Contra time carioca, Atlético-GO busca repetir bons resultados de inícios no Brasileirão de pontos corridos

O Atlético-GO pretende manter, neste sábado (9), contra o Flamengo, o bom desempenho nas partidas de abertura do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É a terceira participação seguida do clube na Série A e, no início do caminho atleticano, o Flamengo será o adversário em jogo tratado como um dos mais difíceis na competição - será disputado no Antonio Accioly. ...