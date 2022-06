Nas três participações que acumula na Copa Sul-Americana, o Atlético-GO mostra equilíbrio quando precisa atuar fora de casa e é isso que o time goiano espera repetir no retorno à capital paraguaia, nesta quinta-feira (30). É em Assunção que o clube tem uma das melhores recordações do giro pela América do Sul. Ano passado, bateu o Libertad (2 a 1) no mesmo local em que abre o confronto das oitavas de final da atual edição do torneio.

O rubro-negro faz o jogo de ida com o Olimpia, clube de tradição no futebol paraguaio e continental, jogando a primeira partida fora de casa, no centenário Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia.

Como visitante, o Goianiense, como o clube é chamado nas transmissões internacionais e na cúpula da Conmebol, jogou oito vezes e tem números interessantes, incluindo os 50% de aproveitamento longe de seus domínios na Sul-Americana.

Só uma vez o Dragão decidiu vaga dentro do território nacional - na estreia, em 2012, eliminou o Figueirense-SC nos pênaltis (vitória de 4 a 2 após empate de 1 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli. O torneio era disputado em outro formato.

Na sequência, o Dragão não se deu bem fora, nas oitavas de final contra a Universidad Católica (Chile), em Santiago, no Estádio San Carlos de Apoquindo - perdeu de 2 a 0, devolveu a derrota em Goiânia por 3 a 1, mas foi eliminado pelo gol qualificado (marcado pelo adversário, fora).

O melhor aproveitamento como visitante se deu ano passado: duas vitórias e um empate, só não se classificando porque empatou três vezes, pelo mesmo placar (0 a 0), em Goiânia.

Os gols de Zé Roberto foram decisivos nas vitórias sobre o Palestino (1 a 0, em Rancagua). O goleador mostrou a chuteira com frase dedicada à família e o clube divulgou uma imagem do técnico Jorginho limpando os vestiários do Estádio El Teniente. Foi a primeira vitória oficial fora do País, seguida de 2 a 1 sobre o Libertad - gols de Zé Roberto e Arnaldo.

Foi após a vitória sobre o Libertad no Defensores del Chaco, em 2021, que o Atlético-GO se tornou o primeiro clube brasileiro a aceitar a vacina contra a Covid-19 oferecida pela Conmebol aos clubes de suas entidades filiadas. A vacinação ocorreu em Luque, cidade ao lado de Assunção, antes da viagem de volta da delegação para Goiânia.

O Dragão fechou o giro fora de casa da Sul-Americana 2021 com empate em Rosário (1 a 1) com o Newell´s Old Boys.

Na atual temporada, outra marca foi estabelecida no triunfo de 1 a 0 sobre o Defensa Y Justicia, na província de Buenos Aires (Argentina) - a primeira vitória de um clube goiano em solo argentino. A derrota de virada para o Antofagasta (no interior do Chile) foi uma surpresa negativa, mas o Dragão se classificou com empate com a LDU, em Quito (Equador).

Jorginho, que era o técnico no Defensores del Chaco no ano passado e, agora, volta com o Atlético-GO ao mesmo local, não pretende mudar a forma de o time atuar. Há dúvida na zaga, entre Wanderson (que estava contundido) e Gabriel Noga, para o lugar de Edson (suspenso).

Programação

O treinador vai comandar o último treino na tarde desta quarta (29), em Luque (Paraguai), no campo ao lado da sede da Conmebol - a delegação ficará hospedada num hotel nas imediações. A delegação atleticana viaja nesta quarta (29), às 9 horas, em voo fretado. O almoço será no Paraguai, seguido do treino no período vespertino. O retorno será sexta-feira (1º), após o almoço.

O Dragão fora de casa na Sul-Americana

Aproveitamento: 50%

Jogos: 8

Vitórias: 3

Empates: 3

Derrotas: 2

Gols marcados: 8

Gols sofridos: 8

2012

23/8/12: Figueirense 1 (2) x 1 (4) Atlético-GO

3/10/12: Universidad Católica (CHI) 2 x 0 Atlético-GO

2021

29/4/21: Palestino (CHI) 0 x 1 Atlético-GO

6/5/21: Libertad (PAR) 1 x 2 Atlético-GO

25/5/21: Newell’s Old Boys (ARG) 1 x 1 Atlético-GO

2022

12/4/22: Defensa y Justicia (ARG) 0 x 1 Atlético-GO

22/4/22: Antofagasta (CHI) 2 x 1 Atlético-GO

24/5/22: LDU (EQU) 1 x 1 Atlético-GO