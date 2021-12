Esporte Atlético-GO muda modelo para evitar perdas Diretoria do Dragão busca mais segurança em contratos de reforços e destaques

O Atlético tem convivido com um problema recorrente nos últimos finais de temporadas do clube: o de perder destaques do elenco. Com objetivo de tentar evitar várias saídas em um futuro próximo, o Dragão tem acertado com reforços e renovado contratos de atletas por um período mais longo. Até aqui, quatro jogadores foram contratados, dois com vínculos superiores ao de um ano....