O Atlético-GO deixou o Estádio Vila Belmiro lamentando o resultado negativo diante de um Santos em crise técnica por causa da eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana no meio de semana. O Dragão não soube explorar o momento ruim do adversário, não foi tão ousado como poderia ser e foi derrotado pelo Peixe por 1 a 0, na noite deste domingo (10), em Santos.

Como perdeu fora de casa, a equipe atleticana continua flertando com as últimas posições da Série A, com 18 pontos. Na próxima rodada, precisa da vitória em casa sobre o Fortaleza, também em momento difícil na competição, no próximo domingo (17). Mas antes de se preparar para este jogo importante, o Atlético-GO vive e respira o clássico pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), diante do Goiás, na Serrinha.

As duas equipes empataram de 0 a 0 no jogo de ida. O vencedor no tempo regulamentar vai diretamente para a fase seguinte, as quartas de final. Caso ocorra empate, a decisão será nos pênaltis. A expectativa é de que o Dragão possa mostrar um futebol diferente do que apresentou na Baixada Santista, onde chega a três rodadas seguidas sem vencer na Série A.

Assim como nas últimas partidas, em que teve de poupar titulares, novamente o Atlético-GO atuou modificado. Dessa vez, o capitão e volante Marlon Freitas e o atacante Wellington Rato não viajaram para a Baixada Santista. Rato está muito desgastado fisicamente e está no departamento médico, enquanto Marlon Freitas foi preservado e não viajou. Os jogadores que entraram também pareciam desgastados fisicamente.

A principal novidade foi o retorno do meia Jorginho, ausente nos dois últimos jogos por causa de um desconforto muscular. Além dele, o zagueiro Wanderson voltou à defesa. Assim, o Dragão jogou na Vila Belmiro diante de um Santos em crise técnica, pois decidiu demitir o treinador argentino Fabián Bustos depois de ser eliminado nas oitavas de final da Sul-Americana.

Marcelo Fernandes, técnico interino do Santos, fez algumas mudanças no time. Entre elas, optou pela presença de dois uruguaios, Rodrigo Fernández e Carlos Sánchez, para reforçarem o meio de campo. A equipe santista usou uma formação rápida, composta por atacantes mais rápidos e pressionou o Dragão.

Os dois times procuraram o gol no primeiro tempo. As chances foram criadas, mas os sistemas defensivos e os goleiros, João Paulo (Santos) e Ronaldo, mostraram eficiência quando foram exigidos. Léo Baptistão apareceu com perigo algumas vezes e por pouco não abriu o placar. O Atlético-GO também mostrou rapidez quando tinha a posse de bola, mas não conseguiu abrir o placar na etapa inicial.

A qualidade técnica faltou às duas equipes no segundo tempo. Jogo de muita marcação, pouca inspiração, muita correria e disposição física. o Atlético-GO não conseguiu se encontrar na partida. Faltava articulação das jogadas. O Santos aparecia no ataque mais na base da pressão do que na criação de lances. Dessa maneira, chegou ao gol e abriu o placar. Numa sobra na área, Lucas Barbosa aproveitou o vacilo defensivo do Dragão e colocou o Peixe à frente no marcador num momento da partida - 1 a 0, aos 31 minutos. O time rubro-negrou não conseguiu empatar e parou numa defesa salvadora de João Paulo.



FICHA TÉCNICA

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Vinícius Balieiro), Vinícius Zanocelo (Camacho), Carlos Sánchez (Bruno Oliveira); Léo Baptistão (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo, Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes (interino)



Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Edson (Lucas Lima), Gabriel Baralhas (Rickson), Jorginho (Léo Pereira); Airton, Diego Churin, Shaylon (Luiz Fernando). Técnico: Jorginho



Local: Vila Belmiro (Santos-SP).

Árbitro: Bráulio da Silva Machado/SC (Fifa).

Assistentes: Alex dos Santos/SC e Éder Alexandre/SC.

Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes/SC.

Gols: Lucas Barbosa aos 31 minutos do 2º tempo.

Público: 8.588 pessoas.

Renda: R$ 284.207,50.