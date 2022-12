O Atlético-GO descartou a permanência do volante Edson Fernando, de 24 anos, no elenco para a próxima temporada. A diretoria do Dragão tinha interesse na renovação do empréstimo com o meio-campista, mas a negociação não avançou e o jogador deverá seguir a carreira em outro clube.

Edson Fernando chegou ao Atlético-GO no fim do mês de março, vindo do futebol ucraniano - que foi paralisado naquele momento por causa da guerra com a Rússia. O jogador teve chances para mostrar seu futebol no Dragão e realizou 36 partidas com a camisa do time goiano.

A diretoria do Atlético-GO gostaria de contar com Edson Fernando para 2023 e o presidente Adson Batista disse que a vontade do jogador também era permanecer no Dragão, mas o Rukh Vynnyky, da Ucrânia, deseja negociar o atleta por um milhão de dólares (R$ 5,2 milhões na cotação atual).

"A negociação não avançou, infelizmente. Nós queríamos, o jogador queria, mas o clube da Ucrânia dificultou", explicou Adson Batista.