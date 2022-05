Esporte Atlético-GO não deve poupar jogadores na Sul-Americana Afirmação foi feita pelo presidente Adilson Batista, após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá

O presidente do Atlético-GO, Adilson Batista, disse que o Dragão não tem intenção de poupar jogadores para o duelo diante do Defensa y Justicia, da Argentina, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Isso foi feito no revés de 2 a 1, de virada, para o Antofagasta. Os titulares voltaram neste sábado (30), no empate (1 a 1) com o Cuiabá. Após a partida em Cuiabá, Adils...