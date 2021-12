Esporte Atlético-GO não pretende emprestar Luan Sales novamente Após experiência de duas temporadas no Flamengo, lateral deve jogar o Campeonato Goiano

O Atlético-GO não pretende abrir mão do lateral direito Luan Sales e vai dar oportunidades para o jogador de 20 anos na disputa do Campeonato Goiano. Essa era uma das pendências que o clube atleticano tinha para resolver neste final de ano. Como o Flamengo não exerceu o direito de compra, o atleta será reintegrado ao elenco do rubro-negro goiano a partir de janeiro de 2...