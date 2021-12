Esporte Atlético-GO não receberá valores com transferência de atacante para o Palmeiras Rafael Navarro deve ser anunciado como reforço do time paulista nos próximos dias; Dragão tinha 50% do passe do jogador

A possível transferência de Rafael Navarro para o Palmeiras não vai beneficiar o Atlético-GO, que tinha 50% do passe do atacante. O jogador foi destaque do Botafogo, com 16 gols marcados e 10 assistências, na campanha do título do clube alvinegro na Série B. O Dragão era dono de 50% do passe do jogador, a outra metade pertencia ao Botafogo. O contrato era v...