Esporte Atlético-GO não resiste e sofre goleada para o Palmeiras Atlético-GO tem atuação apagada, fora de casa, perde para o Palmeiras, por 4 a 0, e completa 3ª partida com derrota como visitante

O giro triplo do Atlético-GO terminou de forma negativa na noite desta quarta-feira (10), no Allianz Parque, em São Paulo. O Dragão terminou da forma que começou a excursão de três partidas fora - com derrota. Desta vez, foi goleado de 4 a 0 pelo Palmeiras, o vice-líder da Série A com 58 pontos. O alviverde soma seis vitórias seguidas no Brasileirão e vai no embalo p...