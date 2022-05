Esporte Atlético-GO não teme altitude de Quito: ‘não é problema’, afirma técnico Dragão encara a LDU e altitude de 2.850 metros, nesta terça-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

O técnico do Atlético-GO, Jorginho, não vê problemas em jogar na altitude e acredita que a equipe rubro-negra não sentirá efeitos que possam impactar a atuação do Dragão no confronto decisivo contra a LDU, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe goiana precisa de um ponto para avançar, de forma inédita, às oitavas de final .A partida se...