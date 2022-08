O Atlético-GO continua à procura de jogadores para o setor ofensivo na janela de transferências do futebol brasileiro. O Dragão se aproxima de acertar o empréstimo do jovem atacante Matheus Cadorini, de 19 anos e vinculado ao Inter-RS.

Caso a negociação seja concretizada, Cadorini será o 10º jogador contratado na janela do segundo semestre. Além dele, o clube já trouxe do futebol gaúcho, mas do Grêmio, rival do Inter-RS, os atacantes Ricardinho e Diego Churin.

O atacante colorado seria mais uma opção de ataque para o time atleticano. Do Inter, o rubro-negro trouxe antes o meia atacante Peglow.

Matheus Cadorini completa 20 anos em setembro. Chegou ao Inter ano passado, adquirido junto ao Osasco Audax-SP. O jogador enfrentou o Atlético-GO na Série A deste ano, no empate de 1 a 1 no Beira Rio - o gol atleticano foi marcado por Diego Churín.

No momento, o atacante está sem espaço no elenco do colorado gaúcho, que contratou outros especialistas da posição para a sequência da temporada.

Até o momento, o Dragão fez nove contratações: Camutanga, Klaus, Lucas Gazal e Emerson Santos (zagueiros); Rhaldney e Willian Maranhão (volantes), João Peglow, Kelvin e Ricardinho (atacantes).

O clube liberou o goleiro Luan Polli para o Fortaleza e também deve buscar outro jogador da posição, pois tem apenas Ronaldo e Renan e o jovem Léo, da base e que atua na equipe sub-20.