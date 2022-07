Depois de contratar junto ao Náutico o zagueiro Camutanga, o Atlético-GO busca no clube pernambucano mais outro jogador. É o volante Rhaldney, de 23 anos.

Após negociação que não deu certo com o futebol do Azerbaijão, o jogador do Timbu entrou no radar atleticano, mas a transação não avançou nos últimos dias. "Hoje, está estagnada", informou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

As conversas estavam mais avançadas, mas há concorrência no mercado para acertar com o volante, cujo contrato com o Timbu acaba em janeiro de 2023.

Rhaldney disputou 26 jogos em 2022 e marcou um gol, na Copa do Nordeste, sobre o Sampaio Corrêa-MA. No Dragão, ele chegaria para uma posição que tem Gabriel Baralhas, Lucas Lima, Edson Fernando e o jovem Isaac, da base, que chegou a ser relacionado para alguns jogos no início desta temporada.

O Atlético-GO está se reforçando no meio da temporada e, além de Camutanga, já contratou mais três atletas: os atacantes Kelvin (ex-ABC) e Ricardinho (cedido pelo Grêmio) e o meia atacante João Peglow (do Inter-RS). João Peglow está fazendo exames no clube, enquanto a chegada de Ricardinho deve ser confirmada nesta quarta-feira (6).