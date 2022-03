Esporte Atlético-GO negocia contratação de atacante argentino do Grêmio Diretoria do Dragão tem interesse na contratação do atacante Diego Churín, do Grêmio, por empréstimo

O Atlético-GO negocia a contratação do atacante argentino Diego Churín, de 32 anos, por empréstimo junto ao Grêmio. O atacante chegaria ao Dragão por empréstimo até o fim da temporada, com Atlético-GO e Grêmio dividindo os salários do jogador. Antes de chegar ao Grêmio, em 2020, Churín jogou pelo Cerro Porteño, do Paraguai, além de Unión Española, Universidad...