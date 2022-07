Em março deste ano, o Atlético-GO tentou junto ao Grêmio o empréstimo do jovem atacante Ricardinho, de 21 anos. Não deu certo, mas a negociação foi retomada, está adiantada e o jogador poderá ser mais uma das contratações do Dragão para a sequência da temporada.

Ricardinho não tem sido aproveitado pelo técnico Roger Machado, está na reserva do Grêmio, que tem outros jogadores no setor ofensivo, como Diego Souza, Elias, Elkeson, Janderson e Ferreirinha. Ricardinho teve uma passagem pelo Marítimo (Portugal).

Na época em que tentou Ricardinho, o Atlético-GO conseguiu junto ao Grêmio a liberação do argentino Diego Churin, de 32 anos, que foi campeão gaúcho, se apresentou no CT do Dragão em abril e é titular do time na Série A e Copa Sul-Americana.

Ainda do futebol gaúcho, a direção do Atlético confirmou, nesta quinta-feira (30), o empréstimo do atacante João Peglow, de 21 anos. Porém, ele não é do Grêmio, mas sim uma revelação da base do Inter.