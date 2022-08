Emprestado ao Cruzeiro pelo Atlético-GO no início desta temporada, o zagueiro Oliveira deverá ser negociado com o clube mineiro nos próximos dias. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou as conversações com a equipe celeste, que tem a prioridade na aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador - os outros 30% devem ficar com o Dragão. Os valores não foram revelados.

A negociação deve ter desfecho nos próximos dias, pois o Atlético-GO recebeu recentemente uma proposta pela transferência de Oliveira para o futebol dos Estados Unidos. Os investidores estariam dispostos a adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.

No Cruzeiro, o principal investidor é Ronaldo Fenômeno. O clube disputa e lidera a Série B do Brasileiro com uma relativa folga e tem muitas chances de retornar à Série A em 2023.

Oliveira tem 26 anos e é titular desde a chegada do Cruzeiro, no início deste ano. Ele havia solicitado ao Atlético-GO que o liberasse caso aparecesse uma proposta interessante, pois não vislumbrava ter chances de ser titular no Dragão, apesar das boas atuações quando tinha de entrar na equipe.

Oliveira chegou ao Dragão em 2018, se tornou titular na Série B, foi bicampeão do Goianão (2019 e 20) e na campanha do acesso à elite nacional, em 2019, ao lado de Gilvan. Pelo time goiano, fez dois gols sobre o Atlético-MG em partidas da Série A e atuou também como lateral e volante.

Ele, porém, sempre era preterido quando estava jogando - zagueiros como Nathan Silva, Éder e João Vitor passaram pelo clube neste período e saíram valorizados. No time mineiro, Oliveira soma 33 jogos, com um gol marcado e atuações elogiadas pela imprensa mineira.