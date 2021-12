Esporte Atlético-GO notifica Cruzeiro para retorno de atacante Vitor Leque está emprestado ao time mineiro até maio de 2022, mas deve ter retorno antecipado para o clube goiano

O Atlético-GO notificou o Cruzeiro para contar com o retorno do atacante Vitor Leque. O documento foi enviado para o time mineiro na semana passada, e a equipe mineira negocia para manter o atleta de 20 anos durante o período completo do empréstimo, que é válido até maio de 2022 - o vínculo com o Dragão é até o final de 2025. No contrato do empréstimo, há uma cláu...