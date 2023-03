Fácil, extremamente fácil, como na música da banda Jota Quest, o Atlético-GO garantiu na manhã deste domingo (4) a terceira vaga na semifinal do Goianão. O Dragão foi impiedoso e goleou o Iporá por 7 a 1no Estádio Antonio Accioly. Destaque para o atacante Luiz Fernando, que fez o primeiro hat-trick (três gols) na carreira e chega a sete gols no Estadual. Gustavo Coutinho (dois), Airton e Talis (contra) marcaram os demais gols do placar elástico. É a vitória mais tranquila da equipe atleticana nesta temporada, marcada pelas críticas do presidente do clube, Adson Batista, ao rendimento do time, fato que resultou na demissão do técnico Eduardo Souza na tarde de sexta-feira (3).

Assim, sob comando de um treinador interino, Anderson Gomes, que assumiu após demissão de Eduardo Souza, o Dragão construiu a goleada, a primeira sobre o Iporá, e manteve a escrita de, ao chegar nas fases decisivas, desde 2006, garantir presença nas semifinais do Estadual – só ficou fora em 2015 e 18, quando o sistema de disputa era diferente. O Atlético-GO chegou entre os quatro melhores em 2006, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 e 22.

O Atlético-GO teve novidades, em casa. Anderson Gomes assumiu o time, interinamente, fez algumas mudanças e o time não teve problemas para golear o representante do oeste goiano. Sem o meia Shaylon, suspenso, o meia chileno Ángelo Araos, de 26 anos, fez a estreia dele. O estreante não desapontou, valorizou a posse de bola e se movimentou bem enquanto teve fôlego. As outras modificações foram Luan Sales (no lugar de Rodrigo Soares, contundido), Emerson Santos, Jefferson e Gustavo Coutinho (nas vagas de Ramon Menezes, Moraes Júnior e Daniel, respectivamente, por opção técnica).

O desenho da goleada atleticana não teve muitos segredos. O Dragão soube aproveitar muito bem a fragilidade do sistema defensivo do Iporá. Em 17 minutos, o Atlético-GO chegou fácil à vantagem de três gols no placar. Antes de marcar pela primeira vez na partida, o rubro-negro desperdiçou boa chance com Airton, que parou na defesa de Luiz Henrique.

Então, o Atlético-GO começou as balançar as redes do adversário. Destaque no empate de 0 a 0 em Alagoinhas-BA, em que o Dragão conquistou vaga à 2ª fase da Copa do Brasil, o goleiro Ronaldo teve participação no primeiro gol. No chutão dele, a bola não foi interceptada pela defesa do Iporá. Gustavo Coutinho ajeitou e chutou forte – 1 a 0, aos 11 minutos. Sem deixar o adversário se recompor, Araos roubou a bola, Luiz Fernando chutou e a bola tocou no braço de Milanez. Pênalti, batido e convertido pelo artilheiro Luiz Fernando – 2 a 0, aos 14 minutos. Não demorou e, num lance bizarro, o zagueiro Talis fez gol contra ao atrasar a bola para o goleiro. Atlético-GO 3 a 0, aos 17 minutos. O quarto e último gol da etapa inicial saiu aos 34 minutos. Gustavo Coutinho deixou Airton livre para ampliar – 4 a 0, aos 34 minutos.

O Iporá, que havia reclamado da arbitragem a não marcação do gol de honra no primeiro tempo, na boa defesa de Ronaldo em cobrança de falta, descontou em lance de contra-ataque. Iago Martins tocou para Du Gaia marcar – 4 a 1, aos 5 minutos. Mas o Atlético-GO não tirou o pé do acelerador. Em duas jogadas trabalhadas pelos lados do campo, marcou mais dois gols nas conclusões de primeira dos goleadores Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Jefferson fez o passe para Luiz Fernando ampliar – 5 a 1, aos 12 minutos. Depois, Gustavo Coutinho recebeu a assistência de Rhaldney e fez o segundo gol dele pelo Dragão – 6 a 1, aos 16 minutos. Para fechar a conta, na tabelinha na entrada da área, Luiz Fernando recebeu passe de Vico, pegou de primeira e marcou o terceiro gol dele na partida – 7 a 1, aos 43 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Luan Sales, Lucas Gazal, Emerson Santos, Jefferson (Guilherme); Matheus Sales (Vico), Rhaldney, Araos; Airton (Kelvin), Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes

Iporá: Luiz Henrique; Gustavo Henrique (Auecione Filho), Rodrigo Milanez, Talis (Davi), Luís Felipe;; Pedro Bambu, Gabriel Pierini (Bosco), Wellington (Du Gaia); Danilo Bala (Marquinho), Iago Martins, Andrei. Técnico: Edson Silva

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Árbitro: Breno Souza.

Assistentes: Tiego dos Santos e Adriano Mendes.

Gols Gustavo Coutinho aos 11 minutos, Luiz Fernando (pênalti) aos 14’, Talis (contra) aos 17’, Airton aos 34’ do 1º tempo; Du Gaia aos 5 minutos, Luiz Fernando aos 12’, Gustavo Coutinho aos 16’, Luiz Fernando aos 43’ do 2º tempo.

Público: 4.897 presentes

Renda: R$ 64.245,00