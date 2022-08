Com Folhapress

O Atlético-GO vai pegar o São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana. O tricolor paulista eliminou, nos pênaltis, o Ceará na noite desta quarta-feira (10).

As datas das partidas da semifinal ainda não estão detalhadas pela Conmebol, mas serão nas semanas de 27 de setembro e de 4 de outubro. A final será em Córdoba, na Argentina, no dia 28 de outubro.

O Ceará venceu o jogo na Arena Castelão por 2 a 1 depois de ter perdido por 1 a 0 no Morumbi. A decisão foi para os pênaltis e o São Paulo venceu por 4 a 3.

O Ceará começou a cobrança de pênaltis perdendo a cobrança. Felipe Alves pegou para o São Paulo a batida de Castilho. Calleri marcou no canto esquerdo enquanto o goleiro João Ricardo ficou no meio do gol.

Victor Luís converteu para o Ceará. Igor Vinícius bateu na trave. Matheus Peixoto e Luciano converteram para Ceará e São Paulo, respectivamente, o que também fizeram Erick e Diego Costa.

Vina fechou para o Ceará chutando para fora. Igor Gomes parou na defesa de João Ricardo.

Veiram as cobranças alternadas. Fernando Sobral perdeu a cobrança. Patrick converteu e classificou o São Paulo.

