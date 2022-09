O Atlético-GO ampliou, na noite desta segunda-feira (19), a coleção de fracassos na Série A do Brasileiro. Em casa, no Estádio Antonio Accioly, o Dragão foi derrotado novamente pelo Inter, por 2 a 1, e se vê no caminho de retorno à Série B 2023 numa temporada que tinha tudo para ser uma das mais vitoriosas dos últimos anos do clube.

O time gaúcho aproveitou as falhas defensivas atleticanas para fazer dois gols no primeiro tempo no oportunismo de Pedro Henrique. Diego Churín descontou no segundo tempo, deixou vivo o time atleticano na busca pelo empate, mas Ricardinho desperdiçou chance clara de igualar o placar com o gol aberto.

O Inter se mantém na vice-liderança do Brasileirão (49 pontos), enquanto a equipe rubro-negra fecha a 27ª rodada com 22 pontos. O rebaixamento vai se tornando cada vez mais questão de tempo. A sequência atual do Atlético-GO é de seis jogos - quatro derrotas e dois empates - sem vitórias.

Ao fim da partida, a torcida vaiou a diretoria perto da tribuna do Accioly. O Dragão permanece seis pontos distante do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Coritiba, mas tem uma partida a menos para buscar a recuperação - restam 11 partidas para o fim da Série A.

Nem as mudanças no time surtiram efeito esperado. A comissão técnica atleticana decidiu, desde a semana passada, fazer mudanças na formação que iniciou a partida diante do Inter. Titulares como Marlon Freitas, Wanderson, Gabriel Baralhas, Jefferson foram sacados. Tentativa de renovar o time, apático nos últimos jogos.

Rhaldney, Lucas Gazal, Airton e Arthur Henrique tiveram chance de mostrar capacidade tática e condição técnica. Mas Dudu foi vaiado depois que o time sofreu o primeiro gol, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Veja também:

+ Classificação da Série A do Brasileiro após 27 rodadas

O Inter jogou desfalcado do goleiro Daniel, vetado por causa de um problema na visão. O técnico Mano Menezes apostou na linha ofensiva colorada, formada por Alan Patrick, Alemão, Pedro Henrique. Eles foram decisivos na etapa inicial, pois se aproveitaram da fragilidade defensiva do Dragão, Pedro Henrique fez dois gols antes de ser substituído.

O jogo

O começo de jogo do Atlético-GO foi animador até sofrer o primeiro gol, aos 27 minutos. Nas jogadas rápidas pelos lados, Airton, Wellington Rato e Shaylon criaram chances de deixar o Dragão à frente no placar. Rhaldney, o substituto de Marlon Freitas, chutou por cima da meta na jogada em que o argentino Diego Churín disputou a bola na área.

O caminho para fazer bom jogo começou a se fechar quando o Inter avançou a linha ofensiva, fez a marcação alta e se aproveitou dos erros e do nervosismo rubro-negro.

Pedro Henrique, atacante de 32 anos que se tornou opção para o lugar de Wanderson, foi o protagonista da etapa inicial. O atacante marcou dois gols que desnortearam por completo o já aflito time atleticano.

O Inter abiru o placar aos 27 minutos. Pedro Henrique recebeu na área, limpou a marcação de Dudu, chutou forte e viu a bola desviar na cabeça de Gazal,

enganando no lance o goleiro Renan - Inter 1 a 0, aos 27 minutos.

Pedro Henrique também foi protagonista da jogada e do gol que paralisaram o jogo por sete minutos - o atacante recebeu cruzamento e ampliou aos 34 minutos. O VAR foi acionado para conferir um suposto impedimento na origem da jogada, mas o gol foi validado para desespero atleticano.

Nada parecida dar certo para o Dragão. O calvário do segundo tempo começou a dar lugar ao sopro de esperança quando Diego Churín (ex-Grêmio) mostrou oportunismo novamente diante do antigo adversário dele no futebol gaúcho. Na velocidade, Airton fez cruzamento e Churín se antecipou à marcação para descontar, aos 18 minutos.

O Inter desperdiçou as chances de ampliar. Mas nada que se compare à oportunidade de Ricardinho empatar para o Dragão, dentro da área e com a meta aberta, á frente. Retrato de mais um revès do Dragão.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus, Arthur Henrique (Ricardinho); Willian Maranhão, Rhaldney (Marlon Freitas), Shaylon (Kelvin); Airton (Léo Pereira), Diego Churín, Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (interino)

Inter: Keiller; Fabrício Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Liziero), Alan Patrick (Carlos de Pena); Mauricio (Rodrigo Moledo), Pedro Henrique (David); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes



Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Árbitra: Edina Alves Batista/SP (Fifa)

Assistentes: Neuza Inés Back/SP (Fifa) e Fabrini Bevilacqua Costa/SP (Fifa)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá/RJ (VAR-Fifa)

Gols: Pedro Henrique aos 27 minutos e aos 34' do 1º tempo; Churín aos 18 minutos do 2º tempo

Público: 5.185 pessoas

Renda: R$ 93.725,00