O Atlético-GO se complica cada vez na luta contra o rebaixamento à Série B 2023. Mais um capítulo deste roteiro desolador foi escrito na tarde deste domingo (11), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Dragão repetiu problemas que são constantes nos últimos jogos, novamente foi derrotado pelo Coritiba por 2 a 0 e se vê cada vez mais próximo do descenso, pois soma 22 pontos, tem mais doze partidas à frente e não mostra poder de reação.

Neste domingo (11), perdeu para um dos concorrentes diretos na disputa pela permanência. O Coxa chega a 28 pontos. Nada deu certo e o time atleticano completa cinco rodadas sem vitória na Série A, mostrando que vive uma fase de depressão técnica.

O próximo jogo será segunda-feira (19), diante do Inter-RS, no Estádio Antonio Accioly.

A equipe desperdiçou algumas chances de fazer gols e não soube aproveitá-las. Levou dois gols pelo alto e mostrou a fragilidade do sistema defensivo, assim como na eliminação para o São Paulo, na semifinal da Copa Sul-Americana.

Para piorar o cenário, o técnico Eduardo Baptista foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo e o meia Jorginho, que havia sido sacado pelo treinador e só entrou no segundo tempo, se contundiu. O Dragão precisou terminar a partida com um jogador a menos por causa disso - o treinador já tinha feito as cinco substituições.

Luiz Fernando, um dos poucos que criou chances no jogo, recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time contra o Inter-RS.

A eliminação na Copa Sul-Americana, quinta-feira (8), trouxe efeitos no clube e no elenco. O perde a chance de disputar a final do torneio com o Independiente del Valle (Equador) e isso provocou mudanças no time. Os titulares Dudu, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho perderam a posição. Em resumo, houve a troca do meio de campo titular: Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho.

O técnico Eduardo Baptista quis fazer uma reviravolta no time, trocando quatro jogadores com mais tempo de clube por atletas que nem sempre atuam. No Coxa, o técnico Guto Ferreira também mexeu em todas as posições. A equipe paranaense também não faz campanha convincente. o treinador quis melhorar a marcação e a ofensividade do time.

No primeiro tempo, o Coritiba teve dificuldades para marcar as jogadas de lado do Dragão. O time atleticano chegou algumas vezes, mas faltava a melhor definição do lance. O Atlético-GO não conseguiu fazer a vantagem no placar.

No melhor momento, Luiz Fernando tirou o marcador com um drible curto e chutou forte. Bola no travessão. O goleiro Gabriel apareceu com duas boas defesas - numa delas, se atirou e evitou o gol de Ricardinho dentro da área aos 40 minutos.

Como tudo que está ruim pode piorar, o Coritiba fechou a etapa inicial à frente no placar. Cruzamento pelo alto, Alef Manga subiu mais alto e cabeceou - Coritiba 1 a 0, aos 44 minutos.

Eduardo Baptista fez novas mudanças na tentativa de corrigir a equipe. Novamente o Dragão teria de lidar com o fantasma de sair atrás no placar e mostrar poder de reação. Marlon Freitas e Diego Churín voltaram ao time nas vagas de Edson Fernando e Ricardinho. Em duas chegadas, o Atlético poderia ter empatado.

Poderia... O castigo veio na sequência. Outra participação de Robinho, na cobrança de falta. Fabrício cabeceou e ampliou - 2 a 0, aos 4 minutos. Se já era difícil empatar perdendo por um gol de diferença, pior ficou com dois gols de vantagem para o Coxa.

Leia também:

- Aparecidense vira sobre o Botafogo-SP e vence a 1ª no quadrangular

- Verstappen larga bem e conquista o GP da Itália com safety car na pista

FICHA TÉCNICA

Coritiba: Gabriel; Natanael (Nathan), Jhon Chancellor, Luciano Castán, Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Fabrício Daniel (Bernardo), Robinho (Thonny Anderson); Alef Manga (Warley) e Adrián Martínez. Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus, Jefferson; Willian Maranhão, Edson Fernando (Marlon Freitas), Shaylon (Jorginho); Luiz Fernando (Peglow), Ricardinho (Churín), Wellington Rato (Airton). Técnico: Eduardo Baptista



Local: Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR). Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP). Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO). Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB). Gols: Alef Manga aos 44 minutos do 1º tempo; Fabrício aos 4 minutos do 2º tempo. Expulsão: Eduardo Baptista (técnico do Atlético-GO) aos 39 minutos do 2º tempo. Público: 15.046 pagantes. Renda: R$ 186.825,00.