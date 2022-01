Esporte Atlético-GO perde para o Palmeiras e está eliminado da Copinha Dragão não resistiu ao time paulista e foi derrotado, por 3 a 0, na manhã deste sábado (15)

Com uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o Atlético-GO foi eliminado na 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (15), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). O Dragão não resistiu ao time paulista, mas sai da Copinha com sua melhor campanha na história da competição, igualando o feito de 2020. O Atlético-GO iniciou a partida sofrendo uma fo...