Lançado pelo Atlético-GO na Série A 2012, mas não aproveitado na sequência, Luciano fez prevalecer a "lei do ex" na tarde deste domingo (3), no Estádio Antonio Accioly, e marcou dois gols na partida da 15ª rodada em que o Dragão perdeu para o São Paulo por 2 a 1.

No Accioly, dois gols foram marcados no primeiro tempo, em cobranças de pênalti - de Luciano e Marlon Freitas. No segundo tempo, Luciano selou o triunfo do São Paulo e deixou o Dragão perto da faixa dos últimos colocados, o Z4, com 17 pontos.

Luciano, de 29 anos, natural de Anápolis, foi destaque no excelente resultado conquistado pelo tricolor. O time paulista se recupera do aproveitamento ruim como visitante na Série A - vinha de cinco empates e duas derrotas fora de casa -, sobe para 22 pontos e devolve os dois reveses que havia sofrido do Dragão nos últimos jogos em Goiânia. O anapolino saiu aplaudido pelos torcedores são-paulinos, pois marcou quatro gols nas últimas duas partidas.

Sem Jorginho, substituído no primeiro tempo há alguns dias na partida contra o Olimpia, em Assunção, depois de reclamar de desconforto muscular na coxa esquerda, e Luiz Fernando, vetado pelo departamento médico antes do jogo por causa de indisposição, o Atlético-GO teve formação diferente da maioria das partidas.

No meio e no ataque, os canhotos Shaylon e Wellington Rato se alternavam na armação, criação e aproximação ao atacante argentino Diego Churín. O São Paulo também jogou com desfalques e jogadores pendurados com dois cartões amarelos.

Até os 20 minutos, ninguém ousou alguma jogada individual ou arriscou conclusão ao gol. A partida estava amarrada, sem a criação de chances, mas começou a se desenrolar a partir de erros individuais e coletivos. Através de cobranças de pênaltis, as duas equipes chegaram ao gol no primeiro tempo, que terminou empatado por 1 a 1.

O São Paulo abriu o placar em jogada que começou com a roubada de bola no meio. Luciano e Wellington trabalharam o lance, Patrick recebeu na área e chutou forte. Baralhas apareceu e interceptou a conclusão com o braço. Pênalti. Luciano fez a cobrança certeira - 1 a 0 São Paulo aos 23 minutos e "lei do ex" no Antonio Accioly.

Na primeira descida, o Dragão empatou em lance confuso por causa da arbitragem. Wellington Rato cobrou a falta, Edson foi derrubado na área e Ramon Menezes cabeceou para o gol. O árbitro havia apontado pênalti antes do cabeceio de Ramon. Penalidade marcada e convertida pelo capitão Marlon Freitas, de cavadinha no meio da meta - 1 a 1, aos 30 minutos e alívio para Marlon Freitas, que havia desperdiçado cobrança diante do Juventude-RS.

As duas equipes fizeram um segundo tempo movimentado, sem muitas chances, é verdade. Mas atacaram, procuraram o gol e novamente o São Paulo abriu a diferença no placar em outro vacilo defensivo da defesa do Dragão. Jefferson errou ao tentar afastar a bola, que caiu no pé esquerdo de Luciano, antes em impedimento, mas foi beneficiado pelo toque do atleticano. Giro do ex-jogador do Dragão na área e "lei do ex" em dose dupla - São Paulo 2 a 1, aos 16 minutos da etapa final.

Luciano justificou o pedido para que Rogério Ceni não o substituísse minutos antes, após reclamar de uma pancada no tornozelo. Iluminado, deixou o campo aplaudido pela torcida do Tricolor e cheio de moral por ter marcado quatro gols nos últimos dois jogos - a vitória sobre a Universidad Católica (Chile), por 4 a 2, teve dose dupla do atacante goiano que é natural de Anápolis. Nos acréscimos, o VAR foi acionado em lance em que o Dragão reclamou pênalti, mas nada foi marcado.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Rickson), Marlon Freitas, Shaylon (Léo Pereira); Wellington Rato (Edson Fernando), Diego Churin, Airton. Técnico: Jorginho

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda, Léo; Ígor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Pablo Maia), Wellington (Reinaldo); Luciano (Rigoni), Calerri (Éder), Patrick (Gabriel). Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ (Fifa). Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ. Árbitro de vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ. AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza/RJ. Gols: Luciano (pênalti) aos 23 minutos; Marlon Freitas (pênalti) aos 30' do 1º tempo; Luciano aos 16 minutos do 2º tempo. Público: 12.079 pessoas. Renda: R$ 577.200,00