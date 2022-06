O Atlético-GO reclamou muito, nos últimos dias, dos gols sofridos nos minutos finais e das vitórias que o time deixou de garantir porque permitiu que o adversário empatasse, como nos jogos contra Flamengo, Botafogo e, Cuiabá-MT (ambos por 1 a 1). Mas, dessa vez, com o empurrão da torcida, o Dragão conseguiu superar o Avaí-SC, por 2 a 1, com gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo.

O jogo foi disputado no Estádio Antonio Accioly, onde o time atleticano conquistou o segundo triunfo nesta Série A, se reabilitando assim da derrota que sofreu do Corinthians no último sábado (4), por 1 a 0. O time atleticano chega a dez pontos, sobe uma posição, mas ainda permanece na zona do rebaixamento, agora em antepenúltimo lugar. No sábado (11), enfrenta o Fluminense fora de casa.

Jogo difícil e decisivo para o Atlético-GO, em casa, diante de um adversário que está na faixa de clubes concorrentes no “campeonato do Atlético-GO.” O Dragão precisava da vitória sobre o Avaí-SC para melhorar a pontuação na Série A. No lado oposto, um adversário com o perfil de ser bem organizado taticamente pelo técnico Eduardo Barroca, ex-Atlético-GO. Ao time atleticano, vencer ou vencer, nada mais.

Assim, com mudanças no time atleticano, o técnico Jorginho quis empurrar o time para cima da equipe catarinense. Como novidades, apareceram no Dragão o lateral Hayner, o volante Edson Fernando e o atacante Luiz Fernando.

Na melhor chance criada no primeiro tempo antes de abrir o placar, o argentino Diego Churin desperdiçou lance incrível na área. O Avaí-SC era perigoso no ataque e dificultava a criação atleticana.

Sem aprovar a atuação de Edson Fernando nos 30 minutos em que ficou em campo, o treinador fez a primeira substituição. Ele trocou Edson Fernando pelo volante Gabriel Baralhas, xodó da torcida do Dragão, aos 30 minutos. A marcação não estava encaixada, assim como a saída de bola não estava a contento do treinador.

Na descida de Luiz Fernando, aos 33 minutos, o passe chegou para Gabriel Baralhas tocar de calcanhar dentro da área - Atlético-GO 1 a 0, aos 33 minutos. Foi o primeiro gol de Baralhas na Série A 2022 - ele fez sete vezes pelo clube.

Mas não demorou, o Avaí empatou e mostrou que estava muito vivo no jogo. No lançamento longo, Bissoli dominou a bola na entrada da área, tirou a marcação de Edson e chutou alto e colocado. Golaço e 1 a 1 aos 42 minutos. Resultado ruim para o Atlético-GO, em casa.

Jorginho voltou a fazer substituições no Dragão. Wellington Rato entrou na vaga de Churin, enquanto Léo Pereira virou opção no lugar de Airton.

Os times perderam as melhores de ficarem à frente no placar. Jorginho, o camisa 10, desperdiçou a melhor delas para o Dragão, assim como Muriqui errou do outro lado na noite de muitos gols perdidos. O melhor estava reservado para o final do jogo. Wellington Rato aproveitou bola na área, fez o domínio e chutou forte para desempatar - 2 a 1, aos 46 minutos.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/PR.

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Rafael Trombeta/PR.

Árbitro de vídeo:Emerson de Almeida Ferreira/MG.

Gols: Gabriel Baralhas aos 33 minutos e Bissoli aos 42' do 1º tempo; Wellington Rato aos 48 minutos do 2º tempo.

Público total: 5.251 pessoas.

Renda: R $46.580,00.

Expulsão: Kevin (2º tempo).

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Edson Fernando (Gabriel Baralhas), Marlon Freitas, Jorginho; Airton (Léo Pereira), Diego Churin (Wellington Rato), Luiz Fernando (Shaylon). Técnico: Jorginho



Avaí-SC: Douglas; Kevin, Raniele, Rodrigo Freitas, Diego Matos; Eduardo, Bruno Silva, Jean Cléber; (Lucas Ventura); Bissoli (Morato), William Pottker (Dentinho), Muriqui (Rômulo). Técnico: Eduardo Barroca