Esporte Atlético-GO planeja homenagem a Iris Rezende em jogo contra o Santos No jogo desta quarta-feira (10), o time usará uma fita preta na camisa na partida contra o Palmeiras, em São Paulo

O Atlético-GO prepara uma homenagem ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, para o jogo do sábado (13), às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly, diante do Santos. É a próxima partida do clube rubro-negro em casa - nesta quarta-feira (10), enfrenta o Palmeiras fora. Iris Rezende morreu na manhã desta terça-feira (9) em São Paulo. O clube não definiu o que será feito na partida em casa, mas é inten...