Esporte Atlético-GO pode superar empates do time na elite Se acumular mais um empate nos quatro jogos que restam, Dragão bate seu recorde de igualdades

A conjugação do verbo empatar é um grande problema no dicionário do Atlético-GO. Quando o time não marca gol e fica no 0 a 0, a equipe sofre gol em circunstâncias que viram motivo de lamentações, como no 1 a 1 contra o Juventude, quando cedeu a igualdade aos 43 minutos do segundo tempo, em falha do lateral Igor Cariús.Faltando quatro rodadas para o término do torneio,...