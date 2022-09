O Atlético-GO se prepara com mudanças na formação titular para a partida desta segunda-feira (19), diante do Inter, no Estádio Antonio Accioly. O Dragão precisa da vitória em casa para melhorar a pontuação (soma 22 pontos), diminuir a distância para os concorrentes na parte baixa da tabela (Z4) e se manter vivo no Brasileirão, em que terá 12 jogos à frente.

O técnico Eduardo Baptista treina a equipe com possibilidade de até seis novidades em relação ao jogo em que foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba no último domingo (11), em Curitiba. Há caras novas na defesa, meio-campo e ataque.

Nomes que pareciam que não teriam mais chances poderão tê-las novamente. Pela segunda vez durante a semana, o treinador testa a mesma formação no CT do Dragão e nela está abrindo mão da composição com três volantes, um meia e dois atacantes.

A formação titular trabalhada nos treinos por Eduardo Baptista tem sido Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney (Edson Fernando) e Shaylon; Airton, Diego Churín e Wellington Rato.

O volante Rhaldney, de 23 anos, disputa vaga com Edson Fernando e poderá ser a principal novidade do time titular. Contratado junto ao Náutico com o projeto de ser preparado para ser o substituto de Marlon Freitas, Rhaldney não disputou nenhum jogo completo e atuou por alguns minutos quatro vezes - na última delas, entrou nos cinco minutos finais na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Além dele, outras trocas estão se desenhando nos treinamentos. Uma delas é o retorno do jovem zagueiro Lucas Gazal, de 23 anos e que foi escalado pela última vez no empate de 1 a 1 diante do Cuiabá. Naquele jogo, Lucas Gazal foi expulso no primeiro tempo depois de ter sido desarmado por um adversário com a bola dominada no campo de defesa. Gazal teve de fazer falta para evitar gol adversário. É preparado para entrar no lugar de Wanderson, criticado pela torcida.

Nas laterais, Dudu e Arthur Henrique devem reaparecer nas vagas de Hayner e Jefferson - Dudu também recebeu críticas por falhar num gol do São Paulo.

No ataque, Eduardo Baptista está lançando no time titular o rápido atacante Airton, que fez alguns lances decisivos, como nos gols marcados sobre o Olimpia (vitória de 2 a 0, pela Sul-Americana) e Coritiba (2 a 0, na estreia do técnico Jorginho) e na arrancada que deu desde o campo de defesa para deixar o atacante Léo Pereira livre para concluir o gol que deu a vitória de virada, por 3 a 1, sobre o Juventude.

Outro titular que está perdendo espaço é o volante e capitão Marlon Freitas.

Há três desfalques certos: o atacante Luiz Fernando e o meia Jorginho (suspensos), e o atacante Peglow, emprestado pelo Inter ao Dragão e impedido de enfrentar o clube ao qual está vinculado.

O técnico Eduardo Baptista também não poderá trabalhar no campo, pois foi expulso em Curitiba. Em campo, passando as instruções, ficará o auxiliar Eduardo

Souza, que retornou ao Dragão recentemente.

A proposta é criar um novo ambiente interno no elenco, cabisbaixo depois de duas eliminações, principalmente a da semifinal da Sul-Americana, para o São Paulo, em que foi derrotado no tempo regulamentar (2 a 0) e nos pênaltis (4 a 2), e da campanha ruim dentro da Série A, em que é penúltimo colocado com 22 pontos.

A semana do clube foi marcada por protestos de um grupo de torcedores, na porta do CT do Dragão, no início da noite de terça-feira (13). Na tarde desta quinta-feira (15), houve a tentativa de mudar o ambiente do clube. Cerca de 50 garotos das escolinhas do clube foram ao CT do Dragão para gritar palavras de incentivo ao elenco. No ato, receberam os atletas no gramado, se divertiram, tiraram fotos e ganharam autógrafos dos jogadores.