O Atlético-GO deve ter cinco mudanças para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No fim da tarde desta terça-feira (26), o Dragão encerrou a preparação para o duelo no Accioly.

No último treino, o técnico Jorginho posicionou o Atlético-GO com: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Peglow, Ricardinho e Wellington Rato.

Em comparação com a formação que iniciou o jogo contra o América-MG, são cinco novidades: Dudu e Jefferson voltam às laterais, Wanderson à zaga e Gabriel Baralhas ao meio-campo - o volante retorna de suspensão na Copa do Brasil, pois não atuou na vitória de 3 a 0 do Dragão contra o rival Goiás, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio nacional.

A quinta novidade é a possível estreia do atacante Peglow como titular. O jogador, cedido por empréstimo pelo Internacional, estreou contra o América-MG saindo do banco de reservas.

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly, a partir das 21h30.