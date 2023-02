Perto de disputar o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano, o técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, prepara a equipe atleticana com a perspectiva de duas estreias: do volante Matheus Sales, de 27 anos, e do atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos.

Os dois jogadores têm aparecido na formação trabalhada pelo treinador para o jogo de sábado (25), contra o Iporá, no Estádio Ferreirão, no Oeste Goiano.

No Estadual deste ano, o Dragão venceu o time iporaense por 2 a 1, em partida válida pela fase inicial.

Nos treinos, Matheus Sales ocupa a vaga de Mikael, enquanto Gustavo Coutinho aparece no lugar do jovem Daniel, de 18 anos e autor de três gols nos dois últimos jogos, contra Inhumas e Goianesia.

Se forem confirmados, Matheus Sales e Gustavo Coutinho, emprestados por Coritiba e Fortaleza, respectivamente, farão a estreia no time rubro-negro.

A formação treinada tem Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon Menezes e Moraes Júnior; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando.

O meia chileno Ângelo Araos, de 26 anos, será preparado para estrear em outro jogo.

Nos últimos dias, o lateral Jefferson, o zagueiro Emerson Santos e a dupla de atacantes Igor Torres e Felipe Vizeu fizeram trabalho de transição no campo, pois se recuperam de contusões.

Jefferson e Emerson Santos podem ser relacionados contra o Iporá, mas precisam ser liberados pelo departamento médico. O último treinamento será na manhã desta sexta-feira (24). Após o almoço, a delegação atleticana viajará para Iporá.