Clube goiano que mais se reforçou até agora para a janela de transferências do futebol brasileiro que se abriu nesta segunda-feira (18), o Atlético-GO pode ter a estreia de até quatro contratados na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (20), em Curitiba.

Na viagem para a capital paranaense, a delegação tem quatro dos sete contratados. O zagueiro Camutanga, o volante Rhaldney e os atacantes Kelvin e Ricardinho são os que viajaram.

Dos quatro, só Camutange teve o registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas a tendência é que isso ocorra para todos nesta segunda-feira (18) ou nesta terça-feira (19), já que estão com a delegação. O registro precisa ser divulgado no BID para que um jogador possa estrear.

Não há qualquer indicação de quem pode aparecer no time titular e quem vai para o banco entre os quatro reforços que estão na delegação atleticana que viaja para Curitiba.

Todos os quatro foram incorporados à rotina de treinos do Atlético-GO nas últimas semanas, com diferença de dias de um reforço para outro.

O Dragão esperava com ansiedade o momento de reabertura da janela para poder utilizar seus contratados, já que está em três competições e pode alternar mais o time, rodar mais o elenco se tiver maior número de jogadores.

Os outros reforços que ficarão para estrear em outro momento são o volante Willian Maranhão, o zagueiro Lucas Gazal e o atacante João Peglow.

O Atlético-GO enfrenta o Athletico pela 18ª rodada, nesta quarta-feira (20), na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 19h30. O Dragão quer deixar a zona de rebaixamento - é 18º, com 17 pontos. O Furacão é 6º colocado, com 28 pontos.