Esporte Atlético-GO precisa de estratégia caseira em duplo desafio Depois de mais um empate cedido no fim, Dragão retorna à casa para dois confrontos, uma pela Sul-Americana outro pelo Brasileiro

O Atlético-GO não vence há cinco partidas por Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil e busca reencontrar o caminho da vitória em casa, nos dois próximos jogos, contra Defensa y Justicia (Argentina), nesta quarta-feira (4), e no clássico goiano da elite nacional diante do Goiás, no domingo (8). São compromissos pela Sul-Americana e Brasileirão em que a equipe atletica...