Esporte Atlético-GO prepara equipe e pode ter estreia de jovem de 17 anos Ao lado de Wanderson, o zagueiro Gabriel Ribeiro deve ser titular diante do Crac na abertura do Goianão 2022

Na noite desta quarta-feira (26), o Atlético-GO apresentará, para o Campeonato Goiano, aquele que poderá ser o jogador mais jovem a entrar em campo nesta 1ª rodada: o zagueiro Gabriel Ribeiro, de 17 anos. A idade indica parte do perfil do jogador, que está no clube há cerca de um ano e tem sido escalado com regularidade na pré-temporada pelo técnico do Dragão, Marcelo...