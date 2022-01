Esporte Atlético-GO prepara escolha do novo camisa 1 para 2022 Clube rubro-negro avalia opções que tem para assumir a titularidade no gol

O Atlético-GO está em processo de formação de novo elenco e, a partir dele, de um time para 2022. Aberta, a disputa começa entre quatro os goleiros: Luan Polli, Renan, Ronaldo e Leonardo. Os dois primeiros saíram na frente no primeiro jogo-treino da pré-temporada, segunda-feira (17), no empate por 1 a 1 com o Gama, já que atuaram um tempo cada. A partir de quinta-feira...