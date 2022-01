Esporte Atlético-GO: preparadores de goleiros buscam inovação nos treinos

No cotidiano, Marcos Medeiros ressalta que ele e Nonô trabalham para deixar o goleiro em condições de atuar. “O meu segredo é trabalhar situações de jogo o tempo todo, usando a potência do chute com as duas pernas”, detalha o treinador de goleiros. Em uma sessão de treinos antes de falar ao POPULAR, Medeiros calculou cerca de 350 chutes, dele e de Nonô, no treino espec...