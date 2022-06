Com eficiência inferior, o Atlético-GO foi derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0, na noite deste sábado (4), pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo em casa e com o estádio lotado, o Dragão não conseguiu superar a marcação do clube paulista e voltou a ser derrotado na competição nacional. Melhor para o Corinthians, que reassumiu a liderança da competição.

O Dragão reclamou da arbitragem, que anulou gol de Jorginho com auxílio do VAR, que apontou posição do meia atleticano em checagem bastante difícil. Sem conseguir marcar no ataque, a equipe goiana sofreu um gol em um dos raros ataques perigosos do Corinthians na partida.

Com a vitória em Goiânia, o Corinthians chegou aos 18 pontos e reassumiu a liderança da tabela de classificação. O time alvinegro vai terminar a 9ª rodada ao menos na vice-liderança, uma vez que Palmeiras e Atlético-MG, ambos com 15 pontos, se enfrentam neste domingo. Com sete pontos em nove jogos, o Dragão ocupa a penúltima colocação e segue na zona do rebaixamento.

Leia também:

- Victor Andrade sofre lesão no joelho e está fora da temporada do Vila Nova

- Ruas próximas ao Estádio Antônio Accioly são interditadas para jogo entre Atlético-GO e Corinthians

- Quem joga: veja a provável escalação do Goiás contra o Botafogo

O JOGO

Com a casa lotada, o Atlético-GO recebeu o Corinthians em busca de mais uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Empurrado pela torcida, o Dragão foi melhor na primeira parte do 1º tempo e criou as principais chances do jogo.

A equipe goiana chegou a comemorar um gol, aos 14 minutos. Diego Churin levantou bola na área e encontrou o meia Jorginho, que finalizou para colocar a bola nas redes. Apesar da explosão de festa no Estádio Antonio Accioly, o gol marcado pelo camisa 10 foi anulado com auxílio do VAR, por posição de impedimento. Os rubro-negros ficaram inconformados porque o lance foi muito difícil, mesmo com o uso da tecnologia.

O Dragão seguia melhor na partida e criava mais chances, mas o Corinthians abriu o placar em sua primeira finalização. Após boa jogada de Du Queiroz, Lucas Piton cruzou na medida para Gustavo Mantuan cabecear de dentro da área e marcar o primeiro gol do jogo. Um gol vindo do “terrão”, como é conhecida a base do clube paulista.

A vantagem no placar deixou o Corinthians mais à vontade em campo no 2º tempo. A equipe do técnico português Vitor Pereira não dominava o jogo, mas estava melhor distribuída em campo e negava chances contundentes ao Dragão.

Na reta final da partida, Vitor Pereira encheu o meio-campo de jogadores defensivos e deixava a bola nos pés do Dragão. Apesar da atração, o Dragão não conseguia pressionar o Corinthians. Os atleticanos circulavam a bola, mas não conseguiam finalizar com perigo. Por vezes, a bola foi alçada na área de forma infrutífera.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Data: 4/6/2022 (Sábado).

Horário: 20h30.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ (Fifa).

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Luiz Cláudio Regazone/RJ.

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins/RS.

Gols: Gustavo Mantuan aos 32’ do 1º tempo (Corinthians)

Público: 12.089 presentes/10.887 pagantes

Renda: R$ 503.005,00

Atlético-GO: Ronaldo; Edson Fernando (Lucas Lima), Edson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Léo Pereira), Diego Churin (Luiz Fernando), Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Corinthians: Cássio; Lucas Piton (Bruno Melo), Robson Bambu, Gil, Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto (Cantillo); Gustavo Mantuan (Xavier), Roger Guedes (Felipe), Adson (João Pedro). Técnico: Vítor Pereira