Atlético-GO prioriza acerto com goleiro titular Após reviravolta com Jordan, só Luan Polli está garantido para iniciar próxima temporada

A posição de goleiro é uma das prioridades de reforços do Atlético-GO para 2022. Com a permanência de Fernando Miguel indefinida e reviravolta na negociação com Jordan, ex-Santa Cruz, o clube rubro-negro só possui um jogador para a posição para começar a próxima temporada: Luan Polli. As outras opções são da base. O goleiro Jordan, de 23 anos, tinha conversas avança...