A comissão técnica do Atlético-GO prioriza o descanso e a recuperação dos jogadores antes da primeira partida pelas oitavas de final da Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (30), em Assunção (capital do Paraguai). O Dragão enfrenta o Olimpia, a partir das 21h30.

A delegação atleticana viajará, em voo fretado, na manhã desta quarta-feira (29). No mesmo dia, elenco e comissão técnica terão uma sessão de treino em solo paraguaio, à tarde - o clube ainda não confirmou uo local.

No CT do Dragão, a única atividade programada antes da viagem será na manhã desta terça-feira (28), mas a comissão técnica não deve exigir muito do elenco no treinamento. Depois, a tarde será para repouso. O Atlético-GO vem de empate (1 a 1) com o Ceará, na noite de domingo (26), diante do Ceará.

As novidades entre os convocados para o jogo em Assunção devem ser Lucas Lima (volante) e Luiz Fernando (atacante). Eles não estavam inscritos na 1ª fase e agora podem participar da competição.

O zagueiro Wanderson também pode reaparecer, caso esteja recuperado de uma lesão muscular. Ele faz um trabalho intensivo no CT do Dragão.

O retorno de Wanderson é muito importante para a comissão técnica, pois Edson está suspenso e fica fora do jogo. Além de Ramon Menezes, titular da zaga, os outros zagueiros disponíveis são Gabriel Noga e Michel.