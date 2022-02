Esporte Atlético-GO procura ajustes após saída de Marcelo Cabo Clube e técnico acertam fim de trabalho. Dragão prepara equipe para recuperação no Estadual com interino no comando

O Atlético-GO tem algumas situações para resolver após a saída do técnico Marcelo Cabo, no início da manhã desta segunda-feira (7): a contratação de um substituto que se enquadre no perfil do clube, a reabilitação no Goianão após duas derrotas seguidas e a continuidade do trabalho da comissão técnica fixa até que um novo treinador seja contratado. Ao futuro técnico, cabe a...