Atlético-GO procura Everaldo, mas esbarra na concorrência

O atacante Everaldo, que passou pelo Atlético-GO na Série A 2017 e foi negociado com o Querétaro (México), está novamente no radar do Dragão. O clube busca se reforçar no setor ofensivo, mas no caso de Everaldo, esbarra na valorização do jogador. A informação foi confirmada pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, que considera difícil avançar nas negociações. O joga...