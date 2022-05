Esporte Atlético-GO promove encontro de bicampeões do sub-13 com elenco principal Garotos da base foram recepcionados no CT do Dragão, ganharam autógrafos e tiraram fotos com jogadores da equipe profissional

O Atlético-GO promoveu, na manhã desta quinta-feira (26), o encontro dos jogadores do time sub-13, bicampeões da categoria no Goianão, e do elenco profissional, campeão do Estadual da atual temporada. Os meninos da base foram recepcionados no CT do Dragão pelo técnico Jorginho. Conheceram as estruturas do centro de treinamento: vestiário, dormitórios, academi...