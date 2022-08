Silêncio, abatimento e trabalho marcaram a quinta-feira (18), primeiro dia do Atlético-GO após a goleada (4 a 0) e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, em São Paulo. No CT do Dragão, ainda prevalece o ambiente de tristeza pelo resultado negativo e a saída do clube no torneio nacional. Ao mesmo tempo, há a consciência interna, entre elenco e comissão técnica, de que a cobrança será redobrada pela permanência na Série A nacional.

O próximo compromisso é tratado como “decisão” pelo presidente do clube, Adson Batista. Será domingo (21), às 18 horas, contra o Cuiabá-MT, no Estádio Antonio Accioly. Os dois times se encontram pela quarta vez neste ano e precisam da vitória para melhorar a posição na Série A - a equipe mato-grossense está em 16º lugar (23 pontos) e o time rubro-negro é o penúltimo colocado (20 pontos).

Vencer o Cuiabá ajudará a diminuir os impactos negativos do resultado ruim na capital paulista, além de o Atlético-GO ficar numa posição favorável para deixar o Z4 e recuperar a confiança no que o time pode render.

A goleada imposta pelo Corinthians é uma das piores para o Dragão na Copa do Brasil, em que teve outros reveses com placares elásticos para Cruzeiro (5 a 0, em 2013), Vitória-BA (4 a 0 na semifinal de 2010) e Santos (3 a 0, na 3ª fase de 2019). Tirar lições da derrota em São Paulo é parte do processo de assimilação do clube para a sequência da temporada.

A saída da Copa do Brasil abrirá espaço para uma situação que o técnico Jorginho ainda não teve desde que retornou ao clube, em meados de maio. A próxima semana não terá jogos no meio dela (quarta ou quinta-feira). O período será aproveitado para a recuperação de alguns jogadores, para treinos táticos de ajustes e correção de falhas individuais e coletivas da equipe.

Garantir a permanência na Série A é a prioridade no clube. A semifinal da Sul-Americana será tratada somente às vésperas de jogos diante do São Paulo, nos dias 2 e 8 de setembro.

Outro fato que a comissão técnica pretende tirar proveito será em relação à sequência de partidas. O Dragão não precisará se deslocar para outras cidades, pois terá quatro jogos seguidos em Goiânia: Cuiabá (dia 21), o clássico com o Goiás (na Serrinha, dia 27), o duelo de ida da Copa Sul-Americana com o São Paulo (dia 2 de setembro, no Serra Dourada) e o compromisso diante do xará, o Atlético-MG (dia 4 de setembro), no Antonio Accioly.

A atuação apagada do time em São Paulo resultará em mudanças na formação titular na partida do fim de semana. Jogadores que não atuaram, não foram relacionados ou jogaram alguns minutos na derrota para o Corinthians treinaram com intensidade nesta quinta-feira (18) até o início da noite.

Entre os que podem ser novidades, estão o lateral direito Hayner, o zagueiro Klaus, os volantes Willian Maranhão, Rhaldney e Edson Fernando, o meia-atacante Kelvin e o atacante Diego Churín. Peglow, Ricardinho e Shaylon também buscam espaço na equipe titular.

O goleiro Diego Loureiro, que chegou na sexta-feira (12) ao clube, emprestado pelo Botafogo, poderá ser relacionado para a reserva de Renan.

Pedro Paulo, o outro goleiro contratado (estava no ABC-RN), teve um edema no cotovelo do braço direito durante o treino de terça-feira (16) e houve receio do departamento médico de que fosse outro caso cirúrgico antes de o jogador fazer a estreia. Porém, o médico Avimar Teodoro disse que Pedro Paulo faz tratamento, se recupera bem e na próxima semana será possível fazer um diagnóstico sobre a lesão.